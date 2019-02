in foto: Immagine di repertorio

È stato travolto in pieno mentre in sella alla sua bici percorreva viale Fulvio Testi, in direzione Sesto San Giovanni, nel Milanese, l'uomo di 40 anni soccorso venerdì sera, poco dopo le 23 dal 118. I soccorritori una volta giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica hanno trasportato immediatamente la vittima all'ospedale Niguarda dove è giunto in codice rosso: le sue condizioni sono apparse subito disperate e nonostante le manovre di rianimazione l'uomo è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

L'uomo alla guida dell'auto si è fermato dopo l'impatto: per lui ipotesi reato omicidio stradale

Sul luogo dell'incidente all'incrocio tra Fulvio Testi e via Giancarlo Clerici sono giunti anche gli genti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto: stando a una prima ipotesi il 40enne stava attraversando la strada quando è stato centrato dall'auto proveniente a forte velocità. Il suo corpo sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto causandogli così forti traumi interni. L'uomo alla guida dell'auto che si è fermato dopo l'impatto per prestare soccorso è stato ascoltato dagli agenti: per lui si profila l'accusa, inevitabile, di omicidio stradale.