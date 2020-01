Sesto San Giovanni, baby gang perseguitava i coetanei e un intero condominio: arrestati 4 minorenni

La polizia locale di Sesto San Giovanni ha arrestato quattro minorenni, tutti tra i 14 ed i 17 anni, accusati di far parte di una baby gang che per mesi ha terrorizzato i coetanei con violenze e minacce. Il gruppo era arrivato a tenere sotto scacco un intero condominio, con atti vandalici e vessazioni nei confronti di 50 famiglie. Una delle vittime del bullismo aveva smesso di andare a scuola per non incontrare i suoi aguzzini.