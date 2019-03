Stava attraversando davanti alla stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese, quando un autobus l'ha travolta: la donna, una 60enne le cui generalità non sono ancora state rese note, è morta. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 9: sul posto sono giunte immediatamente un'ambulanza e un'auto medica che hanno soccorso la donna e l'hanno portata all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni dove è giunta in codice rosso. Troppo disperate però le sue condizioni causate da un violento trauma cranico e facciale: i medici nonostante le cure non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

La donna deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale

Sul luogo dell'incidente che è avvenuto in piazza Primo Maggio, sono giunti gli agenti della polizia locale di Sesto che hanno isolato la zona per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire quanto accaduto. Stando a quanto si apprende sarebbero molti i testimoni che hanno assistito alla scena, verranno tutti ascoltati nelle prossime ore. Sono stati loro a chiamare i soccorsi quando hanno visto la donna capitolare sotto le ruote del pullman che secondo prime informazioni, potrebbe appartenere ad Autoguidovie.