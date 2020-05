in foto: Immagine di repertorio

Paura questa mattina a Seriate in provincia di Bergamo dove una bambina di soli due anni è precipitata dal balcone di casa al secondo piano: la piccola ha fatto un volto di cinque metri prima di atterrare in strada. Trasportata in ospedale al Papa Giovanni XXIII in codice rosso si trova ora ricoverata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La bimba trasportata in elicottero al Papa Giovanni XXIII

L'allarme è scattato questa mattina quando intorno a mezzogiorno è giunta la chiamata al 118 da via Cardinal Messaia a Seriate, luogo dell'incidente: sul posto si sono precipitate due ambulanze a cui si è aggiunto poco dopo anche un elisoccorso. Il personale medico ha prestato le prime cura alla bambina di soli due anni precipitata da un'altezza di cinque metri la cui caduta è terminata sullo sterrato sottostante: le condizioni della piccola inizialmente apparse grave si sono poi dimostrate meno critiche del previsto. Trasportata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo è stato sottoposta ad alcuni esami ma stando a quanto si apprende non avrebbe riportato gravi conseguenze o fratture.

Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione: ascoltata la madre

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri della compagnia locale per ricostruire l'accaduto: stando a quanto si apprende sembra che la piccola si trovasse sul balcone di casa mentre in casa c'erano sia la madre che il fratellino e che sia riuscita ad arrampicarsi sulla ringhiera, è qui che poi avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto per almeno cinque metri. I militari hanno comunque interrogato la madre presente in casa al momento dell'incidente e ascoltato i testimoni che hanno assistito all'incidente.