in foto: Il camioncino delle pulizie sprofondato (Foto: Vigili del fuoco)

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Una grata di areazione su un marciapiede ha ceduto sotto il peso di un mezzo delle pulizie che stava operando sulla strada. L'episodio, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, è avvenuto in via Appiani. Il mezzo, un camioncino, è in parte sprofondato: la ruote posteriore destra è caduta nel vuoto apertosi sotto la grata e il mezzo si è pericolosamente inclinato. Per fortuna il conducente del camioncino è riuscito a mettersi in salvo e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del mezzo: con un'autogrù hanno imbracato il camioncino e l'hanno recuperato. Successivamente dovrà essere messa in sicurezza la grata che ha ceduto e dovranno essere controllate anche quelle vicine, per evitare incidenti simili in futuro.