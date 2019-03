Un pomeriggio da dimenticare per una nonna e il nipotino di soli 18 mesi. I due erano a casa a Seregno quando il piccolo mentre la donna era intenta a sbrigare le faccende domestica ha preso tra le mani una bottiglia di detersivo e bevendone parte del contenuto. Il piccolo ha così iniziato a urlare forse a causa del bruciore provocato dalla sostanza tossica e la nonna, accortasi di quanto accaduto ha immediatamente chiamato il 118 che è accorso sul posto poco dopo. Per fortuna la donna è riuscita prontamente a intervenire facendo vomitare al piccolo quanto ingoiato così da evitare danni irrimediabili. Il bambino è stato poi soccorso e portato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove dopo essere stato visitato ha rigurgitato nuovamente. La nonna, in ospedale col piccolo, è stata colta da un malore probabilmente causato dallo spavento ed è stata ricoverata nella stessa struttura e tenuta sotto osservazione. Il piccolo invece è stato tenuto sotto osservazione e dimesso dopo la notte.