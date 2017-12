Con l’arrivo del Capodanno aumentano i controlli sui cibi che troveremo sulle nostre tavole e, di conseguente, arrivano nuovi sequestri. In questo caso si tratta di un maxi-sequestro di pesce a Milano. Negli scorsi giorni gli uomini della guardia costiera della Liguria hanno trovato seicento chili di pesce pronto per essere venduto. Ma il prodotto sequestrato non seguiva le basilari norme di igiene e sicurezza.

In particolare, il sequestro è avvenuto nel quartiere di Chinatown. I militari avrebbero portato avanti una lunga indagine che si è conclusa con il fermo di un furgone che non aveva gli impianti refrigeranti previsti dalla norma. Mancando il rispetto di alcune indicazioni previste dalla legge il mezzo di trasporto non era quindi adatto agli alimenti.

Sono stati trovati a bordo del camion ben 600 chili di molluschi vivi di vario tipo: cozze, ostriche, vongole. Inoltre, c’erano anche altri pesci di origine asiatica. Secondo quanto emerso in seguito alle indagini, i prodotti erano stati importati in maniera illegale evitando i controlli. Ma i militari hanno bloccato tutta la merce che era pronta a essere introdotta sul mercato per poi finire sulle tavole degli italiani durante le feste natalizie e nella serata di Capodanno.

Le persone coinvolte sono state identificate e denunciate per importazione illegale di prodotti alimentari di origine animale. In totale la guardia costiera ligure ha impiegato 16 mezzi navali e più di 125 uomini per effettuare il sequestro di ben 23 tonnellate di prodotti ittici in seguito a 900 controlli eseguiti nell’operazione ‘Dirty Market’ condotta tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e le province dell’Emilia.