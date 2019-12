La guardia di finanza di Olgiate Comasco ha sequestrato oltre una tonnellata di generi alimentari non sicuri e privi delle informazioni essenziali da fornire ai consumatori, pronti per finire sulle tavole in occasione delle festività. La merce, in vendita in due negozi di alimenti di provenienza estera fra Lonato e Mozzate (Como), era priva di etichettatura in lingua italiana: la normativa impone infatti l'obbligo di fornire al consumatore "informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili" e, ovviamente, nella "lingua dello Stato in cui l'alimento è commercializzato".

Sulle etichette nessun ingrediente indicato

In alcuni casi, le Fiamme Gialle hanno accertato che sull’etichetta dei prodotti sequestrati non erano riportati nemmeno gli ingredienti contenuti, non consentendo quindi di individuare la presenza di allergeni o di altre sostanze potenzialmente dannose. Ai titolari dei due esercizi sono anche state elevate sanzioni.