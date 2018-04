Violenta aggressione, oggi, alla stazione di Sesto Calende, nella provincia di Varese, dove un controllore di Trenord è stato aggredito da un ragazzo che era salito sul treno sprovvisto del titolo di viaggio. Il ragazzo è salito ad Arona sul treno che dalla cittadina della provincia di Novara porta alla stazione di Milano-Porta Garibaldi: il controllore lo ha sorpreso così senza biglietto e, giunti proprio nella stazione del Varesotto, ha chiesto al ragazzo di scendere; questi, in tutta risposta, ha aggredito l'uomo, scaraventandolo giù dalle scale del convoglio, che era a due piani, prima di darsi alla fuga.

Il controllore, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale di Angera, sempre nella provincia di Varese, dove il personale medico gli ha riscontrato una ferita alla spalle e alcune escoriazioni, giudicate per fortuna non gravi. Il ragazzo è stato invece fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria e denunciato per aggressione e lesioni a pubblico ufficiale. Il treno è stato invece cancellato e i passeggeri hanno dovuto attendete il convoglio successivo: la circolazione ferroviaria ha subito forti ritardi.