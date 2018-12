in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente sul lavoro a Senago, nella provincia di Milano: un operaio di 32 anni è caduto da una impalcatura mentre stava lavorando in una ditta in via Risorgimento; l'uomo ha fatto un volo di circa 3 metri. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice rosso; si è reso necessario, però, anche l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato l'operaio all'ospedale San Gerardo di Monza, dove adesso è ricoverato in gravi condizioni di salute, con un forte trauma cranico: non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Senago, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: stando a una prima ricostruzione, il 32enne stava imbiancando un capannone quando avrebbe perso l'equilibrio, cadendo dall'impalcatura.