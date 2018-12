È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Garbagnate, l'uomo picchiato selvaggiamente il giorno di Natale da un gruppo di persone a Senago, nel Milanese. Il 49enne è stato soccorso dai passanti che hanno chiamato immediatamente il 118 dopo essersi accorti delle sue condizioni. Sui fatti stanno indagando i carabinieri di Senago che hanno ascoltato diversi testimoni che hanno udito quanto accaduto in via Pascoli: secondo una prima ricostruzione l'uomo intorno alle 21 dopo aver ricevuto una telefonata mentre si trovava a casa con la propria famiglia con la quale stava trascorrendo il Natale è uscito dicendo di avere un appuntamento. Residente a Senago, il 49enne ha incontrato probabilmente una o più persone proprio nella strada dove poi è stato ritrovato in fin di vita: pugni e calci in diverse parti del corpo lo hanno tramortito procurandogli ferite anche molto gravi. L'uomo è stato poi abbandonato lì presumibilmente dai suoi stessi aggressori.

Sequestrato il cellulare per controllare le ultime telefonate

Gli abitanti di via Pascoli allarmati dalle urla provenienti dalla strada hanno poi fatto la terribile scoperta. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni di salute sono serie ma non è in percolo di vita. I militari che stanno continuando le indagini per individuare i responsabili dell'aggressione hanno sequestrato al ferito il telefonino per controllare le telefonate ricevute e partite nelle ore precedenti all'aggressione, compresa quell'ultima forse centrale per le indagini.