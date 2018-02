Paura al Fuel Café di Segrate nella serata di ieri. Erano circa le 22.30 – secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera – due uomini hanno fatto irruzione nel locale adiacente a una stazione di servizio su via Cassanese. Il volto coperto e armati, hanno intimato ai dipendenti del ristorante di sushi di consegnargli l'incasso. Due cittadini di origine asiatica, invece di arrendersi alle minacce, hanno reagito tentando di disarmare il bandito armato che, di tutta risposta, ha esploso tre colpi di pistola.

Dipendenti feriti e banditi in fuga.

Ferito uno dei dipendenti da un proiettile, per fortuna in maniera lieve mentre un altro è stato ferito con una botta alla testa. Sul posto le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118, che ha trasportato i feriti di 33 e 34 anni all'ospedale San Raffaele dove sono stati medicati. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Nessuna traccia dei banditi, riusciti a scappare con l'incasso.