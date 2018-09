Sedotta e rapinata. Potrebbe riassumersi così la disavventura capitata a una donna di 52 anni, prima conquistata e poi aggredita da un uomo che aveva conosciuto da poco. L'episodio è accaduto a Milano: la vittima, una peruviana di 52 anni, durante una cena con un'amica aveva conosciuto un amico della donna, un 35enne di nazionalità ecuadoriana. L'uomo ha corteggiato la donna e l'ha convinta a passare la notte insieme, in una stanza d'albergo in via Cagnoni. Una volta in hotel sono però iniziati i problemi: prima il 35enne ha chiesto alla donna di pagare la stanza, ottenendo però un netto rifiuto. Nonostante questo primo intoppo i due sono saliti in camera, dove sono rimasti in intimità. A un certo punto però il 35enne ha detto di non trovare più il portafogli, accusando la donna di averglielo rubato. Tra i due è scoppiata una lite, durante la quale l'uomo ha molestato sessualmente la 52enne e poi le ha preso il portafogli. La donna ha iniziato a urlare, richiamando l'attenzione del portiere dell'albergo, che a sua volta ha avvertito la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti hanno bloccato l'uomo mentre cercava di scappare dalla finestra della camera, al piano terra. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di rapina e violenza sessuale.