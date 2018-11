in foto: L’incidente a Sedriano (Foto: Vigili del fuoco)

È stata una giornata purtroppo costellata di incidenti stradali quella di giovedì 22 novembre in Lombardia. L'ultimo episodio a Sedriano, in provincia di Milano. Attorno alle 14 più autovetture si sono scontrate tra loro sulla strada statale 11: almeno tre i veicoli coinvolti, tra cui due utilitarie e una monovolume. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, anche se pare che si sia trattato di un violento tamponamento a catena. Ingente lo spiegamento di mezzi di soccorso: sul posto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute quattro ambulanze e anche l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i vigili urbani di Sedriano. I primi hanno aiutato il personale paramedico del 118 nelle operazioni di primo soccorso ai feriti. Sono sei in totale le persone coinvolte, tra cui anche una bimba di 7 anni. Fortunatamente nessuna di loro è in pericolo di vita. Tre dei feriti hanno avuto bisogno del ricovero negli ospedali della zona: due sono stati soccorsi in codice verde e uno in codice giallo. Gli agenti della polizia locale di Sedriano dovranno adesso ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte degli automobilisti.