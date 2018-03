Si è spento oggi all'età di 71 anni a Milano Emiliano Mondonico, giocatore di calcio ma soprattutto allenatore. Mr. Mondonico con il suo buonumore e la sua tenacia è riuscito ad ottenere ben cinque promozioni in Serie A con la Cremonese, due volte con l'Atalanta e poi con la Fiorentina, legando il suo nome anche ai successi sulla panchina del Torino. Con Cremonese, Atalanta e Torino aveva vestito anche i panni da giocatore come ala. Da sette anni combatteva con la malattia che alla se l'è portato via. Oggi tutto il mondo del pallone lo saluta con affetto e l'ammirazione che si deve a chi non ha mai mollato una sfida senza giocarla fino all'ultimo minuto di recupero.

I funerali di Mondonico si terranno nella suo paese natale, a Rivolta D'Adda in provincia di Cremona, dove era tornato a vivere nella sua amatissima ‘Cascina Brusada'. I funerali si terranno in forma privata e non è prevista una camera ardente aperta al pubblico. Emiliano Mondonico lascia Carla, compagna di una vita, le figlie Francesca e Clara e due nipotine.

Il ‘Mondo' come lo chiamavano amici, compagni di squadra e giocatori, era un personaggio forse di un calcio che non c'è più. E per questo era ancora amato da tantissimi appassionati di pallone, nonostante nella sua carriera non abbia mai portato a termine grandissime vittorie o scaffali pieni di coppe e trofei (anche se qualche soddisfazione se l'è presa): la cosa più importante per lui era giocarsela, mettercela tutta e farlo tutti insieme, dentro e fuori dal campo. Per questo nel tempo libero continuava a tirare calci al pallone assieme ad ex tossicodipendenti e ex alcolizzati.