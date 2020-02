Dopo l'ordinanza regionale che impone la chiusura di tutte le scuole della Lombardia a causa dell'emergenza Coronavirus, in alcuni istituti si sta cercando di correre ai ripari per far sì che gli studenti non restino troppo indietro con l'attività didattica. I quasi duemila iscritti del liceo statale Enrico Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese, questa mattina, martedì 25 febbraio, sono stati chiamati all'appello per via telematica: le lezioni si svolgono a distanza e gli studenti avranno modo di assistervi attraverso tablet o computer, senza spostarsi da casa.

Come funzionano le lezioni da casa

La vicenda è stata riportata dal "Corriere della sera". Il metodo didattico scelto dall'istituto scolastico bustocco è tanto innovativo quanto di semplice riuscita. Ogni studente del "Tosi" ha in dotazione un tablet, che viene regolarmente usato anche per le attività didattiche all'interno della scuola. Collegandosi mediante una password lo studente ha la possibilità di accedere al proprio profilo personale, una volta dentro il professore di riferimento può selezionare i vari profili dei ragazzi componendo la classe con cui intende fare lezione. Lezioni in cui gli studenti potranno intervenire per chiedere chiarimenti attraverso una modalità simile al face time. Sarà inoltre possibile sottoporre le classi alle verifiche previste nel piano di studi e il professore avrà anche modo di accertarsi che nessuno si metta a copiare. Questo tipo di lezioni proseguiranno sicuramente fino alla giornata di giovedì 27 febbraio: da venerdì la scuola sarebbe comunque rimasta chiusa un paio di giorni per le vacanze di Carnevale.