Scuole chiuse a Milano domani per allerta meteo, il sindaco Sala: decidiamo giorno per giorno

Maltempo a Milano, l’allerta per le forti piogge e il vento non preoccupa il sindaco di Milano Beppe Sala: “Le previsioni sono abbastanza attendibili ormai, oggi siamo tranquilli, per questo non ho chiuso le scuole nonostante le richieste di alcuni. Le decisioni andranno prese giorno per giorno”.