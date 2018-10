in foto: Maltempo a Milano

Il maltempo non sembra intenzionato a dare una tregua all'Italia. Dopo i giorni di pioggia intensa che stanno caratterizzando questi giorni, martedì ci sarà un piccolo miglioramento su tutto il paese che però non durerà molto. È previsto per mercoledì 31 ottobre infatti l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà tutto il Nord Italia. Le piogge inizieranno a cadere proprio nella giornata di Halloween e continueranno a farlo anche nei giorni successivi: l'apice della perturbazione di origine atlantica si raggiungerà proprio nel primo giorno di novembre, festa di Ognissanti, che dà inizio a un lungo ponte. Sono molti gli italiani che stanno progettando di trascorrere fuori città questi giorni, ma saranno costretti a fare i conti col maltempo. Venerdì 2 novembre le piogge e i temporali continueranno a interessare tutte le regioni del centro-Nord con nubifragi in diverse zone della Lombardia. Il tempo migliorerà leggermente sabato 2 prima dell'arrivo però di una nuova perturbazione domenica 4 novembre.