A Milano un edificio scolastico in zona Navigli è stato temporaneamente chiuso perché infestato da scarafaggi. L'Ats aveva disposto e avviato la deblattizzazione già in estate, a metà luglio, ma alla riapertura della struttura dopo la pausa estiva il problema è risultato ancora esistente e così la scuola resterà chiusa ancora per un po'. L'Ats, contattata dall'agenzia AdnKronos, informa che la scuola in questione è la primaria di via Vincenzo Brunacci a Milano, che da diversi anni ospita anche la materna comunale che aveva sede in via Rimini.

Tutti i bimbi, che ieri hanno ripreso le attività, sono stati trasferiti in una scuola materna vicina. Non è escluso, informa ancora l'AdnKronos che la scuola resti chiusa anche domani. Per quanto riguarda le blatte, Ats informa che "la situazione è migliorata, ma non è stata pienamente risolta per via della presenza di calcinacci". L'edificio scolastico, pur non essendo ancora ripartite le lezioni delle classi elementari (che ricominceranno mercoledì 12 settembre), ospitava questa settimana un campus di un'associazione esterna che permetteva ai ragazzi di trascorrere a scuola anche queste prime due settimane scolastiche e li impegnava soprattutto in attività sportive. Il campus, a causa della disinfestazione in corso, è stato spostato in un'altra scuola primaria che fa parte dello stesso istituto comprensivo.