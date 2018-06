Il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, sotto la direzione della Procura di Milano, ha portato a termine un'inchiesta nel corso della quale è stata individuata una presunta rete di pedofili. In particolare quattro persone sono finite questa mattina in manette perché trovate in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. Altre 18 persone risultano indagate, ma si trovano a piede libero. L'indagine, durata vari mesi, oltre agli arresti ha portato a diverse perquisizioni non solo a Milano e in Lombardia, ma anche in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche. Al momento non si conoscono altri particolari dell'operazione, che saranno resi noti nel corso della giornata.

Pedofilia online è allarme: i numeri del fenomeno

Solo lo scorso marzo l'associazione Meter ha diffuso un allarmante report riguardante la pedofilia online, che starebbe conoscendo in Italia una crescita esponenziale. L'associazione solo nel 2017 ha segnalato all'autorità 2.196.470 fotografie foto pedopornografiche, quando nel 2016 erano state 250.000 in meno. Per quanto riguarda i video i volontari e gli operatori sono riusciti a scovarne 985.006, un numero cinque volte superiore quello registrato nell'anno precedente.