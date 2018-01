Scontro tra uno scooter e una bici: feriti due ragazzi di 16 e 25 anni

L’incidente è avvenuto tra viale Misurata e via Favretto a Milano: a rimanere feriti nello sconto, per fortuna in maniera non grave, una ragazza di 16 anni, in sella alla sua bici e un ragazzo di 25 anni che guidava uno scooter.