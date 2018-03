Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi – giovedì 29 marzo sull'autostrada A4 Milano-Torino. Erano circa le 9.00 quando, nel tratto compreso tra lo svincolo di Arluno e quello per Marcallo Mesero, si sono scontrati per cause ancora a chiarire un camion e una macchina di grossa cilindrata. Ad avere la peggio la donna al volante del Suv della Jaguar coinvolto nel sinistro. La donna è morta sul colpo, quando i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere della vettura per lei non c'era già più niente da fare e i soccorsi sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferito anche un ragazzo di 17 anni che viaggiava a bordo dell'auto: estratto dai pompieri è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato. Nessuna conseguenza invece per il conducente del tir rimasto illeso. Sul posto la polizia stradale della stazione di Novara, che ha provveduto a chiudere il tratto interessato per rendere possibile i soccorsi, e successivamente i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con code chilometriche in direzione di Torino. Aperta un'indagine per stabilire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.