in foto: Scontro tram pulmino a Milano

Scontro tra un tram e un pulmino alle 22 di ieri sera, 27 dicembre, in via Gian Battista Tiepolo, zona viale Abruzzi a Milano. Stando a quanto si apprende, tre persone, tra le quali un ragazzo di 15 anni, sono rimaste ferite in seguito all'incidente. Il giovane, che era a bordo del pulmino, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele con un trauma toracico. Il conducente del tram è stato invece accompagnato in codice verde all'ospedale di Città Studi per problemi al collo e alla schiena, mentre un'altra passeggera del pulmino, una 67enne, è stata accompagnata all'ospedale Fatebenefratelli per una ferita alla testa. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due automediche, una squadra di vigili del fuoco e alcuni agenti della polizia locale di Milano. Ancora incerta la dinamica dell'incidente.

A inizio dicembre il terribile scontro tra filobus e mezzo raccolta rifiuti

A inizio dicembre si è verificato a Milano un gravissimo incidente tra un filobus di Atm e un mezzo della raccolta dei rifiuti in via Ergisto Bezzi, angolo con via Marostica. Una donna,Shirley Ortega Calangi, ha perso la vita e più di dieci persone sono rimaste ferite in seguito al terribile scontro. Un testimone ha raccontato ai pm che il conducente del mezzo Atm era al telefono quando si è verificato l'incidente. E' stato già dimostrato che il filobus è passato con il semaforo rosso. Entrambi i conducenti dei mezzi sono indagati per omicidio stradale.