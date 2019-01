in foto: Immagine di repertorio

Sangue sulle strade nel Varesotto. Un grave incidente è avvenuto alle 7.00 della mattina di oggi – venerdì 17 gennaio – sull'autostrada A8 Milano-Varese. Qui, nel tratto tra l'uscita di Solbiate e lo svincolo di Castronno, si sono scontrati un tir e una vettura che viaggiavano in direzione di Varese. Nello schianto, violentissimo, ha perso la vita il conducente dell'auto: quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Inevitabili le conseguenze alla circolazione stradale, con il traffico deviato su una sola corsia per permettere le operazioni di soccorso, e successivamente i rilievi per stabilire dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, con la creazione di code e rallentamenti. Sul posto il personale della direzione Secondo tronco di Milano e diverse volanti della polizia stradale.