in foto: Nicolò C., 22 anni, morto in un incidente nella notte di oggi

Nicolò C., 22enne di Sarnico, Bergamo, è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto in via Risorgimento a Clusane d'Iseo, frazione di Iseo, uno dei comuni sull'omonimo lago in provincia di Brescia. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter in direzione di Paratico quando si è scontrato contro un'automobile guidata da una donna di 49 anni. A bordo della vettura anche la figlia di 17 anni. Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118, il giovane è morto durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Sulla motocicletta viaggiava anche un'amica di Nicolò, una ragazza di 22 anni, originaria di Villongo ma residente a Chiari, che sarebbe tuttora ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Trasportate in ospedale anche le due donne a bordo dell'automobili, ma entrambe non avrebbero riportato ferite gravi nello scontro.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scooter è uno Yamaha T-Max, mentre l'automobile è una Toyota Aygo.