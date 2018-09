in foto: I soccorso ai due camionisti feriti (foto Vigili del fuoco)

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Cambiago, in provincia di Milano. L'episodio attorno alle 13 in via Castellazzo, sul cavalcavia che conduce all'autostrada. A scontrarsi tra loro, per cause da accertare, sono stati due camion: i mezzi pesanti provenivano da due direzioni opposte e si sono urtati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre automezzi, oltre ai soccorritori del 118. I pompieri hanno estratto i conducenti – due uomini di 27 e 50 anni – dai rispettivi mezzi, consegnandoli poi alle cure del personale medico. Uno dei feriti è in condizioni particolarmente gravi: sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha richiesto l'intervento di un elicottero, che trasporterà il ferito più grave in ospedale. Per l'altro è invece previsto un trasporto in ospedale in codice verde. Sul luogo dell'incidente, per effettuare i rilievi utili a capire l'esatta dinamica dello scontro, sono intervenuti anche i vigili urbani e i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.