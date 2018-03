L'impatto fortissimo tra due auto a un incrocio di via Dante, a Cremona. Le 9 del mattino di giovedì 15 marzo sono trascorse da poco. Una Nissan X-Trail proveniente dalla via che da Mantova porta a Cremona sta per imboccare una delle arterie principali della città. L'incrocio è regolato da un semaforo e, come si vede dal video choc che documenta l'impatto, a transitare con il semaforo giallo è proprio quest'ultimo veicolo. Lo scontro con l'auto che proviene da destra, una Opel Corsa grigia, è stato inevitabile. Un impatto fortissimo, una delle due vetture si ribalta e percorre diversi metri di via Dante. Un grande spavento e quel video da brividi che testimonia l'impatto. Miracolati i tre passeggeri a bordo delle auto, tra cui un bimbo di soli due anni. Grande spavento per tutti e tre gli occupanti ma nessuna conseguenza seria (salvo ferite lievi). Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno gestito il flusso di traffico congestionato e hanno ripristinato la viabilità.