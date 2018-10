in foto: Immagine repertorio

Un grave incidente è avvenuto nella mattina di oggi – sabato 6o ottobre – all'incrocio tra viale Monte Ceneri e via Mac Mahon a Milano. Erano circa le 6.30 del mattino quando una Toyota Yaris e un tram della linea 12 di Atm si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Sul posto i soccorsi sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Estratto dalle lamiere della sua auto il conducente dell'utilitaria, un uomo di 60 anni, è stato rianimato sul posto essendo andato in arresto cardiaco. Il battito è ripartito ma l'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ricoverato al Niguarda il suo stato di salute è critico. Anche il tramviere è stato soccorso in stato di choc, illesi i passeggeri. Inevitabili le ripercussioni al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del tram e dell'auto incidentati.