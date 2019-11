Un motociclista di 42 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina a Cusano Milanino.

Scontro tra auto e moto a Cusano Milanino: grave un centauro di 42 anni

Attorno alle 8.3o di oggi, giovedì 21 novembre, lo scooter del 42enne si è scontrato con un'auto in via Bellini nella cittadina dell'hinterland di Milano. Il centauro è rimasto gravemente ferito. Sul posto, stando quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Lo sfortunato motociclista ha riportato fratture e ferite gravi. È stato soccorso e stabilizzato sul posto, quindi trasportato d'urgenza al Niguarda.

Cade in moto in via Procaccini a Milano: grave un 67enne

Un altro incidente ha coinvolto un motociclista nella giornata di ieri, mercoledì 20 novembre, in via Procaccini a Milano. Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito in una rovinosa caduta. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 16.43 e sul posto sono state invite due ambulanze, che hanno soccorso il centauro in codice rosso. Sulla dinamica dello schianto indagano gli agenti della polizia locale. Stando ai primi rilievi pare che non ci siano altri veicoli coinvolti. Lo scooter sarebbe scivolato da solo, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.