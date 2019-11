in foto: (Foto: BresciaSettegiorni)

Un anziano ha perso la vita e due bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questo pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, nel Bresciano. Lo scontro frontale tra due auto non ha dato scampo all'automobilista, Severino Pizzini, 83 anni, mentre i bimbi che erano a bordo sono stati portati in elicottero al Civile pediatrico di Brescia.

Terribile incidente nel Bresciano: morto un 83enne, feriti due bambini

La chiamata al 118 è arrivata alle 15.43 di oggi, giovedì 7 novembre. Sul posto, lungo la ex statale 236, non lontano da Montichiari, sono arrivate un'automedica, un'ambulanza e un mezzo dell'elisoccorso. Per l'uomo, un noto gioielliere di Guidizzolo (Mantova) non c'è stato niente da fare. Sull'altra vettura viaggiavano invece una madre e i suoi due bambini, che sono rimasti feriti in modo serio. Allertati anche i vigili del fuoco di Mantova e i carabinieri di Castiglione, che indagano per ricostruire la dinamica del tragico schianto e le eventuali responsabilità.

