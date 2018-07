Scontro frontale in Valsassina: feriti 5 giovanissimi tra 13 e i 28 anni

Un gravissimo incidente è avvenuto la scorsa notte in Valsassina in provincia di Lecco. Qui due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo cinque giovani di età compresa tra i 13 e i 28 anni, due ragazze e tre ragazzi. Sono rimasti tutti feriti in modo grave, ma non sarebbero in pericolo di vita.