in foto: Dino Fariselli (foto dalla testata Settegiorni.it)

Da giovedì 27 settembre non si hanno più notizie di Dino Fariselli, 78enne residente a Rho, alle porte di Milano. L'uomo si era recato a Santa Maria Maggiore, comune del Verbano-Cusio-Ossola nella Val Vigezzo, assieme al figlio e a un amico per cercare funghi. Intorno alle 14.30 ha lasciato prima il gruppo per ritornare all'auto e riposarsi. Proprio sulla via del ritorno l'anziano sarebbe scomparso. Quando il figlio e l'amico sono tornati alla macchina non hanno trovato l'uomo ad attenderli. Immediate la richiesta di aiuto e l'avvio delle ricerche, condotte da circa una cinquantina di volontari della protezione civile e dalle forze dell’ordine, con l'ausilio dei cani e di un elicottero. Finora però le ricerche, condotte in particolare nella zona della località la Vasca e quella verso la Valle degli Orti, non hanno dato alcun esito.