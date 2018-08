Tirano un sospiro di sollievo parenti e amici di Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, la coppia di 19enni di Busto Arsizio (Varese) in vacanza in Spagna, che da Ferragosto non avevano più dato loro notizie, facendo così scattare l'allarme: i due ragazzi, impegnati nel percorrere il Cammino di Santiago in bicicletta, sono stati ritrovati. A darne comunicazione , sul gruppo Facebook che vede iscritti camminatori e pellegrini che compiono il Cammino, la mamma di Christian, Giovanna D'Aiello, che aveva chiesto aiuto per rintracciare il figlio e la fidanzata. "Ringrazio tutti, Christian e Loren stanno bene. Appena saremo a casa, vi aggiornerò", ha scritto la donna.

L'ultima traccia che i ragazzi avevano lasciato era un pagamento in un Mc Donald's di Barcellona effettuato il 16 agosto, da quel momento telefoni sempre spenti e nessun messaggio a casa. I genitori della coppia si erano così rivolti ai carabinieri, che hanno segnalato il caso all'Interpool, e avevano fatto iniziare il tam tam sui social network, chiedendo notizie in primo luogo a chi in questi giorni sta compiendo le tappe del percorso che porta al santuario di Santiago de Compostela. Non è noto se Chriatian e Loren siano incappati in qualche difficoltà, oppure se semplicemente abbiano deciso di staccare completamente per qualche giorno spegnendo i cellulari, non pensando di sollevare tutto questo polverone.