in foto: La linea M3 della metro di Milano

Un uomo armato di coltello in fuga nella galleria della metro gialla di Milano, la M3. Questa la causa dei pesanti disagi che si sono registrati poco prima delle 13 su una tratta della linea, tra le stazioni di San Donato e Corvetto. È proprio in quest'ultima stazione che l'uomo, uno scippatore che aveva appena strappato una collanina a una donna su corso Lodi, è fuggito cercando di far perdere le proprie tracce. Inseguito dalla polizia e approfittando del treno fermo in banchina, il rapinatore si è infilato nella galleria, scappando lungo i binari. La polizia ha avvertito Atm, che come da prassi ha interrotto la circolazione dei treni lungo la linea: interruzione che, alla fine, è durata circa un'ora, fino alle 13.30. A quel punto lo scippatore era ormai in trappola: aveva provato a salire sulle scale di emergenza della metro per tornare in superficie, ma ha trovato a sbarrargli la strada le griglie sigillate. Poco dopo le 14 l'uomo ha finalmente desistito dalla sua fuga: è stato arrestato e portato in questura.

Il "danno", ai tanti utilizzatori della metro, era ormai stato fatto. Le conseguenze dell'interruzione, che è stata progressivamente ridotta tra le stazioni più vicine, si sono ripercosse su tutta la linea: forti i rallentamenti, che hanno spinto Atm a istituire nella tratta interessare un servizio di collegamento sostituivo con autobus. Solo attorno alle 13.30 è arrivata la notizia che tanti viaggiatori attendevano: "La circolazione riprende gradualmente su tutta la linea. La polizia ha concluso l'intervento".