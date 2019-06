Domani, venerdì 7 giugno, si prospetta un venerdì nero per i pendolari lombardi. Il sindacato Orsa (Organizzazione sindacati autonomi e di base) ferrovie ha infatti proclamato uno sciopero di otto ore del trasporto ferroviario. Trenord, la società compartecipata da Regione Lombardia e Fs, ha preannunciato che potrebbero esserci disagi per quanti utilizzano i treni in tutta la regione: non solo convogli regionali, ma anche i suburbani (cioè i treni delle linee del passante ferroviario), quelli a lunga percorrenza e il Malpensa Express (cioè il collegamento rapido su rotaia tra Milano e l'aeroporto di Malpensa, nel Varesotto).

Sciopero Trenord: orari e fasce di garanzia

Lo sciopero dei treni proclamato dal sindacato Orsa durerà dalle 9 alle 17: non sono interessate le fasce di garanzia. Prima dell’orario di inizio dell'agitazione sindacale viaggeranno regolarmente i treni in partenza entro le ore 9 e che arrivano a destinazione finale entro le ore 10. Dopo l'orario di conclusione dello sciopero, invece, i disagi potrebbero proseguire e potrebbero esserci modifiche al servizio.

Quali sono i treni interessati dallo sciopero

In una nota Trenord ha comunicato che la possibile adesione di personale allo sciopero potrà comportare disagi per chi utilizza i treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e il servizio Malpensa

Express. Tali convogli potrebbero subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Nel caso in cui dovessero venire cancellate corse del Malpensa Express sono previsti autobus sostitutivi (no-stop) tra la fermata di Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio, nel Canton Ticino. Per informazioni sull’andamento della circolazione in tempo reale si può monitorare il sito e la App di Trenord, oltre che prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori nelle stazioni.

I motivi dello sciopero

I motivi della protesta del sindacato Orsa Ferrovie Lombardia riguardano il contratto aziendale di Trenord, scaduto da quattro anni e che secondo l'organizzazione "contiene errori da correggere", e il "perdurare delle problematiche di tutto il personale di Trenord", secondo quanto diffuso in una nota. Il confronto con l'azienda riguarda in modo particolare la questione economica relativa ai premi di risultato e all'indennità ferie.