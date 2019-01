Nuovo sciopero dei trasporti a Milano e in Lombardia. Dopo quello andato in scena lunedì mattina, che ha causato qualche disagio a Milano, una nuova agitazione è in programma venerdì 25 gennaio, proprio nella giornata in cui ricorre l'anniversario del disastro ferroviario di Pioltello. A proclamarla l'organizzazione sindacale Usb – Unione sindacale di base lavoro privato. Lo sciopero avrà una durata di quattro ore e coinvolgerà il personale della società Ferrovienord Spa, che gestisce i binari della regione. Secondo quanto reso noto da Trenord sul proprio sito, lo sciopero durerà dalle ore 12 alle ore 16 e non interesserà dunque le fasce di garanzia. La società che gestisce il trasporto ferroviario regionale comunica che saranno possibili ritardi, variazioni o cancellazioni al servizio sulle linee ferroviarie gestite da Ferrovienord:

Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano;

Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano;

Brescia-Iseo-Edolo.

Sarà coinvolto nello sciopero anche il servizio Malpensa Express, che collega l'aeroporto internazionale varesino con Milano. Nel caso in cui i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Busto Arsizio FS – Malpensa Aeroporto" non vengano effettuati potranno essere sostituiti da autobus che non faranno fermate intermedie. I disagi potranno essere possibili anche per chi utilizza il passante ferroviario: modifiche alla circolazione potranno verificarsi anche sulle linee suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13 e S40. Trenord informa che potranno esserci possibili ripercussioni anche alla fine dello sciopero, quindi dalle 16 in poi: a tutti coloro che si dovranno spostare in treno la società consiglia di prestare attenzione agli annunci in stazione e ai monitor.