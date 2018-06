in foto: (Immagine di repertorio)

Nuova agitazione in arrivo nel settore del trasporti. Dalle 22 di giovedì 7 giugno alle ore 6 di venerdì 8 giugno è previsto un doppio sciopero indetto dal sindacato Cub trasporti e da Usb lavoro privato. Entrambe le agitazioni interessano il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenord. Sul sito dell'azienda regionale di trasporto ferroviario è scritto che durante lo sciopero "i servizi Regionali, Suburbani e Aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni". Lo sciopero non interesserà le fasce orarie di garanzia: viaggeranno dunque regolarmente tutti i treni in partenza entro le ore 22 di giovedì 7 giugno e con arrivo a destinazione finale entro le ore 23, mentre saranno possibili ripercussioni anche dopo la conclusione dello sciopero. Trenord informa che, in caso di cancellazioni delle corse, sono previsti autobus sostitutivi no-stop solo per il servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona". Tutti i passeggeri sono invitati a consultare e informazioni sui monitor e a prestare attenzione agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni. I disagi si preannunciano comunque limitati: viaggeranno regolarmente i treni ad alta velocità di Fs e Nuovo trasporto viaggiatori – Italo. Nessuna ripercussione anche per quanto riguarda il trasporto pubblico a Milano: tutti i mezzi Atm (metro, autobus e tram) viaggeranno infatti regolarmente.