Disagi in vista nella giornata di domenica 11 novembre in Lombardia a causa di uno sciopero regionale del trasporto ferroviario. A indire l'agitazione è stata l'organizzazione sindacale Cub Trasporti. Lo sciopero è in programma dalle 3 del mattino di domenica 11 novembre alle 2 del mattino di lunedì 12 novembre. Essendo un giorno festivo non sono previste fasce orarie di garanzia. Sul proprio sito Trenord ha diramato l'avviso dello sciopero, spiegando che "il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni". Anche i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Stabio" potrebbero subire disagi: in caso di non effettuazione dei treni i convogli potranno essere sostituiti da autobus no-stop, senza fermate intermedie. "Eventuali ripercussioni sulla circolazione – aggiunge Trenord – saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero". L'azienda che gestisce il servizio di trasporto ferroviario in Lombardia ha invitato tutti coloro che dovessero mettersi in viaggio su treni a lunga percorrenza a consultare la sezione del sito dedicata ai treni garantiti (www.trenord.it/trenigarantiti), invitando inoltre la clientela a prendere visione delle informazioni presenti sui monitor e a prestare attenzione agli annunci sonori diffusi nelle stazioni.