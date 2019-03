in foto: I treni cancellati per lo sciopero (Foto di Andrea Riscassi via Instagram)

Quello dell'8 marzo sarà un venerdì nero per i trasporti in tutta Italia a causa dello sciopero generale: quello dei trasporti sarà infatti il settore maggiormente coinvolto, anche dai disagi. Dopo l'annunciato di Atm, l'Azienda Trasporti Milano, su quali saranno gli orari e le fasce di garanzia per quanto riguarda il trasporto cittadino, i pendolari dovranno fare i conti con i disagi causati dal trasporto ferroviario che ha aderito in massa allo sciopero. Stando a quanto si apprende infatti i treni Trenord subiranno cancellazioni e ritardi a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 21:00 di venerdì 8 marzo. "Saranno vigenti – ha spiegato l'azienda in una nota ufficiale – le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Per il resto, il rischio caos è concreto. Mentre i treni diretti a Malpensa Aeroporto saranno sostituiti da autobus diretti.

Caos anche per i treni Trenitalia e Italo che seguiranno lo stesso orario di Trenord in merito all'agitazione sindacale. In particolare Italo ha fatto sapere che a breve pubblicherà la lista dei treni garantiti, al fine di diminuire i disagi. Mentre Trenitalia ha già aggiornato la sezione del proprio sito web con le fasce e i treni garantiti in quella giornata nella lista "Servizi Minimi Garantiti": le fasce orarie di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Le motivazioni dello sciopero generale indetto per l'8 marzo

A proclamare lo sciopero sono state la Confederazione unitaria di base (Cub) e l’Unione sindacale di base (Usb) che hanno aderito allo "sciopero globale transfemminista" proclamato dall'associazione "Non una di meno". Lo sciopero sarà una risposta a tutte le forme di violenza contro le donne, nei luoghi di lavoro, nelle case, nelle istituzioni. Un'agitazione che nasce, come scrivono i sindacati, per riflettere e combattere contro le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del Welfare e per rivendicare diritti quali servizi pubblici gratuiti e accessibili, reddito universale e incondizionato, casa, lavoro, parità salariale, educazione scolastica, libertà di movimento e adeguate politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.