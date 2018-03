Disagi in vista domani, martedì 20 marzo, per i pendolari di Milano e dell'hinterland che si spostano con gli autobus di Autoguidovie. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Autoferrotranvieri hanno infatti indetto uno sciopero di quattro ore, dalle 10.30 fino alle 14.30. Secondo quanto riporta l'account Twitter "Luceverde Milano" potranno essere coinvolte le linee 201, 220, 221, 222, 328, 423, 431, 433. Sul sito della società Autoguidovie si legge che "saranno garantite le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle 10.29 e dalle 14.30 a fine servizio", mentre "potranno non essere garantite tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 10.30 alle 14.29. Non saranno interessati dallo sciopero i mezzi di Atm: metro, tram e autobus milanesi funzioneranno dunque regolarmente.

La società Autoguidovie, fondata nel 1908, grazie all'aggiudicazione di bandi tra il 2005 e il 2008 gestisce, oltre al bacino di competenza (è stata fondata a Piacenza) anche il trasporto pubblico su gomma nell'hinterland di Milano (nell'area Sud-est e Sud-ovest) e nell'area di Monza e della Brianza. È la maggior azienda a capitale privato italiano del trasporto pubblico locale automobilistico, nonché tra i primi 20 gestori in Italia.