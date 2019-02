Sciopero dei trasporti a Milano: a rischio gli autobus che collegano l’hinterland

Disagi in arrivo per i pendolari che utilizzano l’autobus per spostarsi dall’hinterland di Milano al capoluogo. Venerdì 22 febbraio i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà la società Autoguidovie, che gestisce i collegamenti nelle zone Sud Est e Sud Ovest del Milanese. Autobus a rischio per tutta la giornata, eccetto nelle due fasce di garanzia. Tutte le informazioni.