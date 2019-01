Venerdì 11 gennaio, dalle 13 alle 17, i controllori di volo hanno proclamato uno sciopero che avrà diverse ripercussioni su chi viaggia. Ryanair ha comunicato di aver dovuto cancellare 24 voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, hub italiano della compagnia low-cost irlandese. Questo nel dettaglio l'elenco dei voli cancellati.

Voli in arrivo a Orio al Serio cancellati

FR 5506 in arrivo da Norimberga alle 13.35

FR 4643 in arrivo da Bratislava alle 13.55

FR 8606 in arrivo da Dusseldorf Weeze alle 13.50

FR 6877 in arrivo da Cracovia alle 14.10

FR 8411 in arrivo da Budapest alle 14.20

FR 4536 in arrivo da Eindhoven alle 14.25

FR 7952 in arrivo da Catania alle 15.35

FR 5114 in arrivo da Crotone alle 16.55

FR 7325 in arrivo da Malta alle 17.35

FR 4876 in arrivo da Cagliari alle 17.10

FR 5193 in arrivo da Lamezia alle 18.45

FR 4196 in arrivo da Londra Stansted alle 18.55

Voli in partenza da Orio al Serio cancellati

FR 4642 in partenza per Bratislava alle 10.35

FR 5505 in partenza per Norimberga alle 10.40

FR 4535 in partenza per Eindhoven alle 10.40

FR 8412 in partenza per Budapest alle 10.45

FR 7951 in partenza per Catania alle 11.25

FR 5113 in partenza per Crotone alle 13.00

FR 7324 in partenza per Malta alle 13.05

FR 8607 in partenza per Dusseldorf Weeze alle 14.15

FR 4195 in partenza per Londra Stansted alle 14.25

FR 6876 in partenza per Cracovia alle 14.35

FR 5192 in partenza per Lamezia alle 14.50

FR 4877 in partenza per Cagliari alle 17.35

La compagnia irlandese sul proprio sito ha spiegato di aver avvisato via mail e sms tutti i passeggeri interessati dalle cancellazioni, fornendo loro tutte le modalità per ottenere il rimborso, effettuare una riprenotazione su un volo successivo o prenotare un volo con un'altra compagnia aerea. Ryanair ha inoltre avvisato tutti i passeggeri in partenza l'11 gennaio di controllare lo stato del proprio volo sul sito internet della compagnia: altri voli potrebbero infatti subire ritardi. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Ugl e dall'associazione autonoma professionale dei controllori di volo: al centro delle proteste il piano industriale deliberato da Enav (Ente nazionale per l'assistenza al volo), che secondo i sindacati produrrà un taglio di circa il 40 per cento degli organici, e il mancato rinnovo del contratto nazionale, nella sua parte normativa.