in foto: L’incidente (Vigili del fuoco)

Una persona è rimasta gravemente ferita ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale ovest di Milano, tra Trezzano sul Naviglio e Cusago. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 20 all'altezza del quartiere degli Olmi: a scontrarsi, per cause da accertare, sono state un'auto e una moto. I due conducenti dei veicoli, entrambi quarantenni, sono rimasti feriti: il più grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese con un elicottero. L'altro ferito, che ha riportato conseguenze più lievi, è stato invece soccorso in codice verde e trasferito al San Carlo di Milano. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, chiamati a liberare la carreggiata dai veicoli coinvolti. L'impatto tra l'auto, una Smart, e la motocicletta è stato molto violento, come si può intuire anche dai danni visibili sui due veicoli.