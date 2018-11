in foto: L’incidente stradale a Piateda (Foto: Vigili del fuoco)

Due persone sono rimaste ferite questa mattina a Piateda, in provincia di Sondrio, in un incidente stradale tra due vetture. Non è chiara la dinamica dello schianto, avvenuto attorno alle 8 in via Amonini, nel centro del paese. Stando alle foto diffuse dai vigili del fuoco l'impatto tra le due auto, una Mercedes classe B e una Fiat Panda, è stato piuttosto violento, tanto da far attivare gli airbag. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio. Questi ultimi hanno dovuto lavorare con attrezzature specifiche per liberare uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno del veicolo. Dopo averlo estratto dall'abitacolo lo hanno affidato alle cure dei soccorritori. Alla fine i due feriti, tra cui una donna di 53 anni, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Sondrio: le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita.