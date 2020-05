Schianto tra due auto a Lonato del Garda, tre i feriti: c’è anche una bambina di 12 anni

Sono tre i feriti dell’incidente avvenuto sabato sera a Lonato nel Bresciano dove due auto si sono scontrate nei pressi di via Mancino: tra questi anche una bambina di 12 anni trasportata in ospedale a Desenzano insieme con la mamma. A riportare le ferite più gravi il 47enne alla guida della seconda vettura coinvolta soccorso in codice rosso.