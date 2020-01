in foto: (Immagine di repertorio)

Un grave incidente automobilistico nel centro di Castano Primo, in provincia di Milano. È quanto accaduto attorno alle ore 20 di ieri, giovedì 9 gennaio, quando due vetture si sono scontrate in modo violento all'altezza di via Luciano Manara. Il bilancio del sinistro è di due feriti, di cui uno grave. Si tratta di due uomini: uno di 24 e l'altro di 44 anni. Sul posto sono accorsi i soccorritori dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze e un'automedica. Per rendere ancora più tempestive le operazioni, si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Como, che ha trasportato verso l'ospedale di Circolo di Varese uno dei due automobilisti coinvolti nell'incidente, quello che mostrava le condizioni di salute più critiche, ricoverato in codice rosso. L'altro conducente invece è stato stabilizzato sul posto e portato poi in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.

L'intervento di carabinieri e vigili del fuoco

Oltre al personale Areu, sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto Arsizio/Gallarate e Inveruno, che hanno estratto dalla macchina uno dei due automobilisti protagonisti dell'incidente, servendosi di cesoie e di un particolare divaricatore utilizzato per operazioni di recupero di questo tipo. Sul posto anche i carabinieri di Legnano, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità nel sinistro.