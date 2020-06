in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella serata di ieri, martedì 9 giugno, a Timoline, frazione di Corte Franca in provincia di Brescia. Attorno alle 22.30, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, un'auto e uno scooter si sono scontrati tra loro per cause da accertare in via Roma, non distante da un distributore di benzina. Alla guida dell'auto c'era una donna di 64 anni, mentre lo scooter era condotto da un ragazzo 16enne del posto. Proprio quest'ultimo ha riportato le conseguenze più gravi nell'impatto. Per soccorrerlo sono intervenute sul posto due ambulanze in codice rosso. La gravità delle sue condizioni ha spinto i soccorritori a chiedere l'intervento di un elicottero decollato dagli Spedali civili di Brescia, e che nel giro di un'ora dall'accaduto ha trasferito l'adolescente nel nosocomio bresciano. Il ragazzo è adesso ricoverato in gravi condizioni: la sua prognosi resta riservata.

I rilievi affidati alla polstrada: ancora da ricostruire la dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Iseo per i rilievi. Dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista, la cui posizione ovviamente dipende dalle condizioni di salute del giovane. La speranza di tutti è che possano migliorare rapidamente.