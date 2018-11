Un grave incidente stradale ha coinvolti un mezzo pesante all'alba sull'autostrada A1 al chilometro 5 in direzione di Milano, nel territorio del comune di San Giuliano Milanese. Erano circa le 5.30 di oggi, sabato 3 novembre quando, per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del tir andando a schiantarsi contro il guard rail. Ferito il conducente, che è stato estratto dalla cabina del mezzo dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportati in ospedale in ambulanza.

Inevitabili le conseguenze alla circolazione per rendere possibili le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi e il camionista, forse colto da un un malore o da un colpo di sonno è ferito ma non in pericolo di vita.

