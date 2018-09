in foto: Salvatore Ortaggio (Facebook)

Una famiglia di ritorno da un viaggio in Toscana è rimasta vittima di un grave incidente stradale sull'Autostrada A21. L'episodio è avvenuto domenica sera al confine tra le province di Cremona e Brescia. Al volante dell'auto si trovava un uomo di 36 anni, Salvatore Ortaggio, originario di Villa di Serio. L'uomo era in macchina con la moglie e la figlia di 14 anni. La famiglia stava tornando dalla loro casa delle vacanze a Cecina, in Toscana: arrivati in Lombardia, per cause da accertare l'auto ha urtato contro la carreggiata, ribaltandosi più volte. Per il 36enne non c'è stato niente da fare: l'uomo, di professione operaio, è morto sul colpo. Ferite anche la moglie e la figlia: quest'ultima in particolare è in gravi condizioni ed è stata trasportata agli Spedali Civili di Brescia, dov'è attualmente ricoverata. Sconvolti i colleghi della vittima: solo poche ore prima dell'incidente mortale il 36enne aveva inviato alcuni messaggi e foto a un collega, mostrandogli contento la casa delle vacanze da cui stava facendo ritorno. Su Facebook un'amica della famiglia ha scritto: "Ti ricorderò sempre così non si può morire a 36 anni una vita davanti una figlia da veder crescere e una moglie da amare hai lasciato tt questo in questa vita terrena troppo presto addio Salvo Che Dio ti abbia in gloria e che protegga tua moglie e tua figlia Riposa in pace amico nostro":