Un tragico incidente è avvenuto questa notte a Milano. Erano circa le 3.00 quando all'incrocio tra viale Egisto Bezzi e via Marostica in zona Primaticcio, si sono scontrati un'Alfa Romeo e una moto. Ad avere la peggio nello schianto, terribile, i due giovani fidanzati che viaggiavano a bordo del motociclo, un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 23. Soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con diverse ambulanze, le loro condizioni sono apparse fin da subito disperate. Il 29enne è deceduto poco dopo l'arrivo dei medici, mentre la ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il conducente della vettura, anche lui rimasto ferito, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove rimane tutt'ora ricoverato. Anche lui poco più che ventenne, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.